Facebook запретил посты с призывами отказаться от прививок

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Соцсеть Facebook запретила публикацию на своей платформе постов, призывающих отказаться от прививок, в том числе от COVID-19. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В компании подчеркивают, что реклама, которая содержит ложные сведения и способна нанести вред усилиям в области общественного здравоохранения, будет запрещена.

"Наша цель – помочь сообщениям о безопасности и эффективности вакцин добраться до широкой группы людей", – отметили в Facebook.

Однако в компании уточнили, что публикации, содержащие критику законодательства стран в отношении вакцин, в том числе от коронавирусной инфекции, блокироваться не будут.

Ранее Facebook запретил рекламировать семена лука от небольшого хозяйства в канадском Сент-Джонсе. В компании посчитали, что обложка на постере содержит "откровенно сексуальное изображение".