Часть пользователей Wildberries пожаловалась на отмену заказа раньше срока

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Часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока, рассказали представители пресс-службы компании РИА Новости.

Специалисты маркетплейса уже устранили причину данного сбоя.

В ближайшее время статус заказа будет изменен на корректный, подчеркнули представители Wildberries. Покупателям поступит уведомление о возможности забрать товар, после чего они смогут получить его привычным способом. Также им будут возвращены средства, списанные за обратную доставку товара.

Ранее в приложении Wildberries произошел сбой, из-за которого информация о загруженности пунктов выдачи заказов отображалась некорректно. Это привело к тому, что пользователи не могли выбрать их для доставки по Москве.