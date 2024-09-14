14 сентября, 15:43Технологии
Часть пользователей Wildberries пожаловалась на отмену заказа раньше срока
Фото: depositphotos/stasokulov
Часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока, рассказали представители пресс-службы компании РИА Новости.
Специалисты маркетплейса уже устранили причину данного сбоя.
В ближайшее время статус заказа будет изменен на корректный, подчеркнули представители Wildberries. Покупателям поступит уведомление о возможности забрать товар, после чего они смогут получить его привычным способом. Также им будут возвращены средства, списанные за обратную доставку товара.
Ранее в приложении Wildberries произошел сбой, из-за которого информация о загруженности пунктов выдачи заказов отображалась некорректно. Это привело к тому, что пользователи не могли выбрать их для доставки по Москве.
Часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока