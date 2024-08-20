Wildberries устранил ошибку с некорректной информацией о загруженности ПВЗ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Компания Wildberries устранила в приложении ошибку, из-за которой информация о загруженности пунктов выдачи заказов (ПВЗ) отображалась некорректно. Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила в телеграм-канале.

Ранее СМИ писали, что в приложении маркетплейса случился сбой, из-за чего все ПВЗ якобы оказались перегружены, выбрать их для доставки в Москве было нельзя.

В данный момент приложение и все сервисы для команды работают стабильно.

До этого в Wildberries опровергли утверждения о продаже запрещенных товаров на площадке. Там рассказали, что онлайн-витрина проверяется регулярно, а если появляются карточки со спорными товарами, то они сразу удаляются.

Кроме того, модерация карточек проводится на основе визуальной и текстовой семантики, а сама компания ориентируется как на законодательные запреты в части реализации товаров, так и на официальные требования госорганов.

