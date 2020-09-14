Пользователи Twitter приняли ошибку за новую функцию соцсети

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Пользователи Twitter рассказали о появившейся возможности редактировать публикации, представители соцсети заявили, что это была ошибка, сообщает РИА Новости.

Пользователи отметили, что, когда они писали ответ на публикацию, после чего удаляли его и снова нажимали "Ответить", у них появилось удаленное ранее сообщение, которое можно было редактировать.

В Twitter отрицают предположение о тестировании новой функции. "Извините, это баг, а не что-то, что мы тестируем", – ответили в компании на сообщение одного из пользователей.

Ранее YouTube запустил новый сервис Shorts, рассчитанный на любителей записывать 15-секундные видео, накладывать музыку и делиться полученным результатом с подписчиками.

Эксперты заявляют, что Shorts станет аналогом TikTok. Раннее бета-тестирование приложения стартует в Индии.