TikTok опроверг сообщения о планах снять ограничения на работу в РФ

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Социальная сеть TikTok не планирует снимать ограничения на работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

В TikTok напомнили, что для российских пользователей сохраняется запрет на размещение видео.

Ранее телеканал "360" со ссылкой на близкий к соцсети источник сообщил, что TikTok может возобновить полноценную работу в России уже 27 сентября.

О прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров из-за российского закона о фейках платформа объявила 6 марта. При этом тогда сервис пообещал, что будет давать оценку меняющимся обстоятельствам в РФ, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.

