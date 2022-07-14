Стало известно, когда TikTok возобновит работу в России

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Сервис коротких видеороликов TikTok может возобновить работу в России уже с 27 сентября. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на близкий к соцсети источник.

В начале марта TikTok объявил о прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров в связи с российским законом о фейках. При этом в соцсети уточнили, что службу обмена сообщениями данное решение не затронет.

В свою очередь, в беседе с телеканалом главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер объяснил, что TikTok ограничил работу в России и на Украине, чтобы избежать негатива на фоне спецоперации. По его словам, соцсеть будет работать в таком режиме до улучшения информационной обстановки.

Специалист также напомнил, что сервис не уходил из РФ, а просто приостановил генерацию контента. Российские пользователи по-прежнему могут смотреть ролики иностранных блогеров.