Специалист рассказал, как обезопасить публичный Wi-Fi

10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал в интервью радио Sputnik, как можно обезопасить публичный Wi-Fi.
По словам специалиста, его главная уязвимость заключается в том, что передаваемый трафик не всегда шифруется, чем могут воспользоваться мошенники.
"Таким образом, если у вас какие-то чувствительные данные передаются по незашифрованному каналу, то злоумышленник с помощью специальных программ может их перехватить", – рассказал специалист.
Эксперт считает, что если не вводить чувствительную информацию, то можно обезопасить свою активность в общественной сети Wi-Fi.
"Рекомендуется использовать VPN при работе с общественным Wi-Fi либо не вводить какую-то чувствительную информацию в какие-либо формы. Не стоит вводить пароли, банковские данные и так далее", – пояснил Казарян.
Ранее в театрах Москвы начала работать городская сеть Wi-Fi. Беспроводной интернет доступен в Московском академическом театре имени Маяковского, Московском драматическом театре "Модерн" и в детском музыкальном театре "Экспромт". Всего там установлено 18 точек доступа.
41 многопрофильный стационар Москвы оснастили бесплатным Wi-Fi
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