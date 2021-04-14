Специалист рассказал, как обезопасить публичный Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал в интервью радио Sputnik, как можно обезопасить публичный Wi-Fi.

По словам специалиста, его главная уязвимость заключается в том, что передаваемый трафик не всегда шифруется, чем могут воспользоваться мошенники.

"Таким образом, если у вас какие-то чувствительные данные передаются по незашифрованному каналу, то злоумышленник с помощью специальных программ может их перехватить", – рассказал специалист.

Эксперт считает, что если не вводить чувствительную информацию, то можно обезопасить свою активность в общественной сети Wi-Fi.

"Рекомендуется использовать VPN при работе с общественным Wi-Fi либо не вводить какую-то чувствительную информацию в какие-либо формы. Не стоит вводить пароли, банковские данные и так далее", – пояснил Казарян.

Ранее в театрах Москвы начала работать городская сеть Wi-Fi. Беспроводной интернет доступен в Московском академическом театре имени Маяковского, Московском драматическом театре "Модерн" и в детском музыкальном театре "Экспромт". Всего там установлено 18 точек доступа.