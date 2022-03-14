В Роскомнадзоре назвали причину блокировки TJ в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Портал TJ заблокирован в России из-за публикации фейков о многочисленных жертвах среди военных РФ и гражданского населения Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что ограничили доступ к порталу по требованию Генпрокуратуры.

14 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту TJournal в России. В TJ отметили, что "обязательно выживут".

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе" (признана в РФ СМИ-иноагентом), "Радио Свободе" (признана в РФ СМИ-иноагентом) и Русской службе BBC.

