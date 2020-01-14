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Технологии

13:13

Apple "сломала" наушники AirPods Pro обновлением

технологии

Фото: apple.com

Владельцы AirPods Pro столкнулись с неполадками при работе беспроводных наушников. По их словам, это началось после декабрьского обновления прошивки 2C54, сообщает News.ru.

Как объяснили пользователи, проблемы возникли с режимом шумоподавления. Они попросили экспертов протестировать наушники. Специалисты подтвердили, что шумоподавление в AirPods Pro работает не так, как раньше. В частности, наушники перестали блокировать гул двигателей самолета или автобуса.

Однако в то же время обновление улучшает производительность частотных характеристик и точность басов.

В декабре Роскачество обновило рейтинг наушников. Лидерами оказались прошлогодние Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2. Беспроводные AirPods Pro замкнули тройку. Тем не менее, в отличие от оригинальных AirPods, Pro-версия уступает в долговечности и прочности.

AirPods Pro представили в октябре. От предыдущего поколения новое устройство отличает наличие системы активного шумоподавления. Наушники также оснащены защитой от влаги и пыли по стандарту IPX4, то есть подойдут для использования во время дождя или занятий спортом, но плавать в них будет нельзя.

Заявленное время работы AirPods Pro составляет примерно 4,5 часа. В Apple добавили, что пяти минут подзарядки хватит на час прослушивания музыки.

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