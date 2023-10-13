Эксперт рассказал, как можно экономить до 10% заряда смартфона в день

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Многие функции смартфона предназначены для удобства пользователей, однако некоторые из них можно отключить, чтобы сэкономить заряд батареи. Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев в интервью радио Sputnik рассказал, что можно выключить в телефоне без ущерба для его работоспособности.

Он сказал, что новый смартфон мало расходует энергии, но через 1–2 года аккумулятор теряет свою емкость и устройство разряжается сильнее. Чтобы сэкономить заряд, эксперт советует попробовать выключить системный сервис печати. Эта настройка постоянно ищет принтеры, чтобы можно было быстро распечатать необходимый документ. Во многих телефонах она включена по умолчанию, объяснил Мокеев.

Также можно отключить функцию по активному поиску точек доступа к Wi-Fi, поскольку из-за частого обновления она тратит энергию, добавил эксперт.

Кроме того, он порекомендовал обратить внимание на автозапуск приложений. Для разработчиков функция нужна, чтобы сверять метрики, но для обычных пользователей – трата заряда впустую. Если еще включен виброотклик, то он тоже потребляет энергию, отметил собеседник издания.

В заключение Мокеев сказал, что, отключив лишние функции в телефоне, можно сэкономить до 10% заряда в день. Если телефону более двух лет и отключение функций не помогает, тогда можно использовать режим энергосбережения, который выключает фоновые процессы, подытожил он.

Ранее гендиректор некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, как часто нужно выключать офисный компьютер.

По его словам, техника в офисе работает месяцами без выключения. Из-за этого накапливаются временные файлы и фоновые задачи, снижающие скорость работы устройства и ведущие к ошибкам программ.

Чтобы этого избежать, эксперт советует раз в неделю выключать компьютер, чтобы систему регулярно перезапускалась, удаляя ненужные файлы и отключая фоновые задачи.

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