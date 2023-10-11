Эксперт рассказал, как часто нужно выключать офисный компьютер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Офисные компьютеры порой месяцами не выключают и не перезагружают. В итоге в них накапливаются временные файлы и фоновые задачи, снижающие скорость процессов и ведущие к ошибкам программ. Такое мнение озвучил в интервью радио Sputnik гендиректор некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По его словам, компьютер так устроен, что в нем есть оперативная память. Ее используют разные программы, в том числе для решения фоновых задач. Даже если перестать работать с программой, фоновые процессы могут не завершиться.

Но, как объяснил эксперт, чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать компьютер. Чтобы завершить фоновые процессы и удалить временные файлы необходимо выключить устройство.

Щельцин рекомендовал выключать офисный компьютер не реже одного раза в неделю, чтобы система регулярно перезапускалась.

Он добавил, что выключать устройство, например, можно, уходя из офиса на выходные. Однако при следующем включении могут появиться обновления, поэтому желательно в следующий рабочий день прийти пораньше. Иногда проверка и установка файлов может занять до 20 минут, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что депутатов ГД переведут на отечественные аналоги Windows и Microsoft Office. Уже закуплено 1 800 лицензий российских аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office.

Вместо Windows будет использоваться ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office – пакет "Мойофис". Сумма закупки составила почти 52,5 миллиона рублей.

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