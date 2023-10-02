Депутатов ГД переведут на отечественные аналоги Windows и Microsoft Office

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аппарат Госдумы купил для депутатов и административных работников парламента 1 800 лицензий российских аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника крупной IT-компании. Информацию также подтвердили технический директор поставщика лицензий и пресс-служба ГД.

Так, вместо Windows будет использоваться ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office – пакет "Мойофис". Лицензии бессрочные с трехлетним сроком получения обновлений. Сумма закупки составила почти 52,5 миллиона рублей.

Около 23,1 миллиона рублей стоили 1 800 лицензий "Моегоофиса", и 29,3 миллиона рублей – лицензии на Astra Linux. На конкурс поступила только заявка Step Logic. По словам Дарчинова, решения полностью поставили в сентябре.

Собеседник издания отметил, что переход на отечественное ПО плановый. На данный момент на него перешли сотрудники четырех управлений нижней палаты парламента, затем, по его словам, это сделают весь аппарат Госдумы, аппарат фракций и депутаты. Добавляется, что нынешняя закупка производилась для компьютеров, работающих с внешней сетью, с интернетом, а в следующем году закупка планируется также для компьютеров, которые работают с внутренней сетью – интранетом.

При этом переход с зарубежных на отечественные решения может сопровождаться трудностями, связанными с привычкой к использованию иностранных ПО. По словам коммерческого директора PIX Robotics Вячеслава Мусолова, поэтому заказчики высоко ценят обучение, выпуск бесплатных и углубленных курсов от российских вендоров.

Кроме того, сложности могут быть связаны с интеграцией систем. Программы активно взаимодействуют между собой, поэтому важно обеспечить совместимость с другими приложениями, напомнил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Эксперт по российскому ПО ГК Softline Александра Залманова уточнила, что, если у заказчика много приложений, работающих только под ОС Windows, могут возникнуть трудности с их переносом на другую операционную систему.

Однако многие крупные организации продолжают пользоваться зарубежным офисным ПО, но держат "в высокой степени готовности российские решения на случай полного запрета зарубежного софта", подчеркнула руководитель департамента цифровых решений агентства "Полилог" Людмила Богатырева. Также пока не существует единой методологии быстрого перехода на российский софт, но есть все основания полагать, что ее быстро разработают, считает заместитель генерального директора ГК "Корус консалтинг" Вячеслав Закусилов.

Ранее американская корпорация Microsoft закрыла доступ для сотрудников Ozon к своим сервисам – Word, Excel, Outlook, Teams и прочим. Предварительно, это может быть связано с тем, что маркетплейс мог использовать лицензии, купленные обходным путем.

Также сообщалось, что как минимум 30% компаний РФ продолжают использовать зарубежные системы защиты от хакеров, скачивая обновления для них по "серой" схеме. Отмечалось, что компании скачивают обновление через юрлицо в Армении или Казахстане, потом передают его в Россию, загружая файл в систему.

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