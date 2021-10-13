Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса в России

03:13
Фото: depositphotos/Mactrunk
Российские пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. Они наблюдались в ночь на среду, 13 октября. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 02:49 по московскому времени сервис зафиксировал 6 921 отчет о сбоях в работе социальной сети. Больше половины пользователей жаловались именно на сбои в работе приложения, треть – на проблемы с подключением, около 15% – на проблемы с отправкой сообщений.
Больше всего информации о неполадках поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.
В начале октября основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что на фоне глобального сбоя в работе сервисов Facebook в мессенджере зарегистрировались более 70 миллионов новых пользователей.
Ранее в этот день неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса. В частности, они были зафиксированы у Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp снова произошел сбой
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