В РКК "Энергия" доставили видеорегистратор потерпевшего крушение "Союза"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В ракетно-космическую корпорацию "Энергия" привезли видеорегистратор и данные телеметрии с потерпевшего крушение "Союза МС-10". Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГК "Роскосмос".

"Видеорегистратор и данные телеметрии доставлены в РКК "Энергия" для изучения и формирования выводов, − сказали в пресс-службе.

Результаты анализа передадут комиссии, которая была создана для расследования аварии. "Роскосмос" находится в постоянном контакте с НАСА по вопросу отправки американского грузового корабля к МКС в случае необходимости, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось что беспилотный "Союз МС-14" из-за аварии "Союза МС-10" могут переоборудовать под пилотируемый запуск.

Корабль "Союз МС-10" стартовал с Байконура на Международную космическую станцию (МКС) 11 октября. Через две минуты произошла авария. Космонавты совершили посадку в степях Казахстана. Овчинин и Хейг не пострадали.

Комментируя аварию, глава "Роскосмоса" отметил, что само по себе случившееся − плохая новость. По словам Рогозина, этот инцидент требует тщательного расследования, так как ЧП произошло на ракете с высокой безаварийной статистикой.

До выяснения причин ЧП было принято решение приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".

"Москва и мир": авария "Союза"

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