"Союз МС-10" оказался способен спасти космонавтов – командир экипажа МКС

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Авария космического пилотируемого корабля "Союз МС-10" показала, что он способен спасти космонавтов. Об этом заявил командир экипажа Международной космической станции, немецкий космонавт Александр Герст.

"Я рад, что наши друзья в порядке. Спасибо силам из более чем 1000 человек поисково-спасательной службы! Сегодняшний день вновь показал, насколько замечательный корабль "Союз", если он способен спасти экипаж от такой аварии", – написал Герст в своем микроблоге Twitter.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что экипаж аварийного корабля "Союз" прибыл на Байконур. Экипаж состоял из российского и американского космонавтов, Алексея Овчинина и Ника Хейга. Они находятся под пристальным наблюдением врачей. Утром 12 октября космонавты будут доставлены в Москву.

В четверг, 11 октября, корабль "Союз МС-10" стартовал с Байконура на МКС. Через две минуты произошла авария. Космонавты совершили аварийную посадку в степях Казахстана. Вертолет Ми-8 забрал их оттуда в город Жезказган. Там же врачи осмотрели их и пришли к выводу, что жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.

По предварительной версии, причиной аварии стало то, что один из блоков первой ступени ракеты-носителя отделился позднее положенного и ударил по центральному блоку. Расследованием занимается специальная комиссия.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба".