11 октября 2018, 19:05Происшествия
"Союз МС-10" оказался способен спасти космонавтов – командир экипажа МКС
Фото: AP/DPA/Oliver Berg
Авария космического пилотируемого корабля "Союз МС-10" показала, что он способен спасти космонавтов. Об этом заявил командир экипажа Международной космической станции, немецкий космонавт Александр Герст.
"Я рад, что наши друзья в порядке. Спасибо силам из более чем 1000 человек поисково-спасательной службы! Сегодняшний день вновь показал, насколько замечательный корабль "Союз", если он способен спасти экипаж от такой аварии", – написал Герст в своем микроблоге Twitter.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что экипаж аварийного корабля "Союз" прибыл на Байконур. Экипаж состоял из российского и американского космонавтов, Алексея Овчинина и Ника Хейга. Они находятся под пристальным наблюдением врачей. Утром 12 октября космонавты будут доставлены в Москву.
В четверг, 11 октября, корабль "Союз МС-10" стартовал с Байконура на МКС. Через две минуты произошла авария. Космонавты совершили аварийную посадку в степях Казахстана. Вертолет Ми-8 забрал их оттуда в город Жезказган. Там же врачи осмотрели их и пришли к выводу, что жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.
По предварительной версии, причиной аварии стало то, что один из блоков первой ступени ракеты-носителя отделился позднее положенного и ударил по центральному блоку. Расследованием занимается специальная комиссия.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба".
Что послужило причиной аварии "Союза"