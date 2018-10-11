Возбуждено уголовное дело по факту аварии "Союз МС-10"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

По факту крушения пилотируемого корабля "Союз МС-10" возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба", сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Создана следственная группа. Следователи осматривают стартовый комплекс, производится выемка документации. Устанавливаются причины аварии и лица, чьи действия могли привести к аварийной ситуации.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что экипаж аварийного корабля "Союз" прибыл на Байконур. Экипаж состоял из российского и американского космонавтов, Алексея Овчинина и Ника Хейга.

В четверг, 11 октября, пилотируемый корабль "Союз МС-10" стартовал с Байконура на МКС. Через две минуты после отправления произошла авария носителя. Космонавты совершили аварийную посадку в степях Казахстана. Вертолет Ми-8 забрал их в город Жезказган, там космонавтов осмотрели медики. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительной версии, причиной аварии стало то, что один из блоков первой ступени ракеты-носителя отделился позднее положенного и ударил по центральному блоку. Причины и обстоятельства ЧП расследует специальная комиссия.

Почему произошла авария при запуске "Союза"

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