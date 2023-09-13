Новые iPhone по предзаказу будут стоить в РФ вдвое дороже, чем в США

Фото: youtube.com/@Apple

В РФ новые iPhone по предзаказу обойдутся покупателям вдвое дороже, чем в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российских ретейлеров.

Так, на официальном сайте Apple за iPhone 15 просят от 799 долларов, iPhone 15 Pro – от 1 000 долларов, 15 Pro Max – от 1 200 долларов. Цены на новые Apple Watch в США начинаются от 399 долларов.

Предзаказы на новинки американской компании открыли и российские торговые сети. Так, один из крупных ретейлеров предлагает своим покупателям одними из первых приобрести новый iPhone 15 по цене от 129 тысяч рублей, что сопоставимо с 1 346 долларами.

Тем временем в переводе на американскую валюту iPhone 15 Plus в РФ продают по цене от 139 тысяч рублей (1 451 доллара), а iPhone 15 Pro – от 159 тысяч рублей (1 659 долларов). Стоимость iPhone 15 Pro Max превышает уже 194 тысячи рублей (2 000 долларов), а самые бюджетные Apple Watch обойдутся в 54 тысячи рублей (564 доллара).

В других крупных российских магазинах ситуация с ценами на iPhone похожая. Тем временем дороже всего новые смартфоны Apple стоят сейчас на одном из популярных отечественных маркетплейсов.

Накануне Apple представила поколения iPhone и умных часов Apple Watch. Одним из наиболее заметных внешних изменений новых смартфонов компании стало появления выреза Dynamic Island во всех моделях, а не только в версиях Pro и Pro Max.

Ожидается, что в России продажи устройств начнутся 22 сентября, как и во всем мире. По другой информации, это произойдет 23 сентября, спустя день после мирового старта продаж.



Предзаказ на новую технику Apple стартовал в магазинах РФ