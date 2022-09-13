Депутат поднял вопрос о разблокировке Instagram в РФ

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на выступлении в Госдуме предложил рассмотреть вопрос восстановления доступа к Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) в России.
"И сейчас там ведется модерирование в Instagram... Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести?" – приводит РИА Новости его слова.
Нечаев отметил, что извинения за недопустимые слова в отношении российских позиций были принесены вице-президентом Meta еще весной.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности разблокировки Instagram в России.
Тверской суд Москвы запретил деятельность Meta (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение организации разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.
Суд разрешил россиянам использовать Facebook и Instagram
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