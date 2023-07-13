В ГД посчитали целесообразным введение запрета на использование техники Apple депутатами

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Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что вопрос о введении запрета на использование техники от американской компании Apple в служебных целях стоит проработать относительно его внедрения для депутатов нижней палаты парламента.

"В отношении секретоносителей, в условиях цифровой войны не исключены утечки личных данных в политических целях. Депутаты Госдумы являются носителями особо секретной информации, поэтому нужно соблюдать правила информационной гигиены", – передает его слова Агентство "Москва".

Выборный добавил, что в связи с выявлением ситуаций, связанных с намеренным хищением данных с помощью устройств от Apple, введение запрета станет целесообразным решением и в отношении ключевых ведомств России, от которых зависит национальная безопасность страны.

Он подчеркнул, что с помощью смартфона в данный момент можно получить доступ к любой информации его пользователя.

"Если с помощью мобильного телефона возможно получить доступ к секретной информации, то однозначно такой аппарат нельзя использовать в служебных целях. Слухи о том, что телефон может шпионить за своим владельцем, не настолько уж и далеки от истины. В интернете каждый из нас оставляет цифровые следы", – заключил Выборный.

Ранее корпорация "Ростех" ввела запрет на использование сотрудниками техники Apple в служебных целях. До этого источники из Минпромторга РФ сообщали, что сотрудникам ведомства с 17 июля тоже могут запретить использовать iPhone для решения рабочих задач.

Запрет на использование продукции Apple может быть связан с тем, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США использовало устройства для шпионажа за российскими дипломатами. Ранее об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

В ФСБ добавили, что Apple предоставляет спецслужбам США множество возможностей для контроля за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома.

Компания Apple заявляла, что не сотрудничает с разведкой США и не планирует когда-либо это делать.



В Apple заявили, что не сотрудничают с разведкой США