В МВД выразили заинтересованность в создании единой базы киберпреступлений

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В министерстве внутренних дел России на фоне роста киберпреступности заинтересованы в создании единой с Центробанком базы данных по таким видам преступлений, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Профильное подразделение центрального аппарата МВД России заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям", – говорится в сообщении.
Идею о создании в России единой базы по киберпреступлениям в конце мая поддержал Минфин. В частности, предлагается унифицировать статистики МВД и ЦБ по банковским видам мошенничества. Составление такой базы предлагается закрепить за одним или несколькими профильными министерствами.
Отмечается, что осуществление единого подхода позволит эффективнее оценивать методы борьбы со злоумышленниками. Сейчас, по данным ведомства, расхождения в статистике также происходят из-за наличия в Уголовном кодексе большого количества смежных отдельных составов преступлений, связанных с хищением денежных средств.
Ранее начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры России Андрей Некрасов заявил, что киберпреступность является угрозой национальной безопасности страны.
В России выросло количество киберпреступлений
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