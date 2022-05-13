Назван способ избежать покупки сломанного смартфона

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В сервисе "Авито" рассказали, как можно избежать покупки неисправного смартфона на сайтах онлайн-объявлений. Об этом сообщает "Газета.ру".

В частности, покупателям посоветовали обращать внимание на верификацию продавцов.

"Значок о верификации аккаунта в госуслугах не обязательное условие для работы на платформе, а дополнительная возможность для продавца подтвердить подлинность профиля", – заявили в "Авито".

Также можно воспользоваться фильтрами по оценкам. Данная функция позволит отобрать объявления от продавцов с рейтингом 4 звезды и выше.

На платформе "Авито" также существует статус "Проверенный партнер", который могут получить компании. Его начисляют организациям, которые передают покупателям достоверную информацию о товарах, а также демонстрируют высокий уровень обслуживания.

11 мая режиссер Валерия Гай Германика выставила на продажу на "Авито" биографический фильм о бойце смешанного стиля (ММА) Александре Емельяненко. Картину она оценила в 50 миллионов рублей.

