Уникальные объявления о продаже недвижимости в Москве получат особую отметку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Авито Недвижимость" начнет отмечать специальным бейджем уникальные объявления в Москве и области, сообщили в пресс-службе площадки.

Речь идет о предложениях в категории купли-продажи вторичной недвижимости, которые не представлены на других платформах. Каждые 2–3 дня сервис будет проверять, не замечены ли объявления где-нибудь еще.

"Это будет удобно и для наших партнеров, и для покупателей, которые смогут видеть объявления от надежных и проверенных продавцов в приоритетном порядке. На данном этапе отмечаться будут только агентства недвижимости Москвы и Московской области, однако в перспективе практика может быть масштабирована и на другие регионы", – рассказал старший менеджер продукта направления вторичной недвижимости "Авито Недвижимости" Илья Лукьянкин.

По данным "Авито", каждый день пользователи добавляют на площадку порядка 700 000 новых объявлений, а каждую секунду совершается 6 сделок.