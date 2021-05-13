Эксперт рассказал, как вытащить с флешки пропавшие данные

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Фото: depositphotos/Ensuper
Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал агентству "Прайм" о способах, которые помогут вернуть исчезнувшие с флеш-носителя файлы.
"Если при подключении флешки к компьютеру на ней не отображаются данные, то не стоит предпринимать какие-либо действия. Удалять и копировать что-либо строго нельзя: в таком случае флешка может не подлежать восстановлению или же копируемые файлы исчезнут без возврата", – отметил специалист.
Исправность флешки можно проверить на другом компьютере. Если ситуация повторяется, то точно виноват носитель.
Специалист рассказал, что существуют приложения, которые помогут оживить флешку, сохранив данные не на нее, а на другое устройство. После этого ее можно отформатировать и проверить на вирусы.
Ранее в Роскачестве рассказали, как утилизируют старые смартфоны. Так как в составе устройства есть вредные компоненты, способные навредить людям и окружающей среде, его нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Специалисты советуют сдать ненужный аппарат. К примеру, это можно сделать через пункты приема вторсырья.
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