РосНИИРОС опроверг закрытие доменной зоны бывшего СССР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Информация о возможном закрытии доменной зоны .su, назначенной для стран бывшего СССР, не соответствует действительности, рассказали в Российском научно-исследовательском институте развития общественных сетей (РосНИИРОС).

"Регистратура (РосНИИРОС) не планирует ликвидацию домена .su и никаких формальных действий со стороны ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами. – Прим. ред.) принято не было", – говорится в сообщении.

Там объяснили, что домен верхнего уровня .su является частью российской национальной доменной зоны наряду с .ru и .рф. В это же время домен может быть удален из зоны DNS только в случае исключения соответствующего двухбуквенного кода из соответствующего стандарта.

"В настоящее время код SU включен в список ISO 3166 со статусом "исключительно зарезервирован", что можно легко проверить на официальном сайте Международной организации по стандартизации (ISO)", – добавили в РосНИИРОС.

Кроме того, организация не получала никаких подобных уведомлений от PTI, организации по открытым техническим идентификаторам в структуре ICANN. Эту информацию, в частности, подтвердил представитель ICANN Бекки Берр.

Таким образом, никаких оснований для закрытия доменной зоны нет. Кроме того, нет и официальных шагов в этом направлении со стороны международного сообщества, заключили в РосНИИРОС.

Ранее ряд СМИ сообщали, что в начале марта 2025 года ICANN якобы решила начать поэтапное прекращение использования домена .su. Ожидалось, что окончательно домен верхнего уровня будет якобы упразднен к 2030 году.

Использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, указывал ранее Владимир Путин. По его словам, работа Сети должна быть отрегулирована согласно внутреннему законодательству той страны, в которой он работает. Но "запрещать все" контрпродуктивно, добавлял президент РФ.

