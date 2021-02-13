Московские студенты освоят интернет вещей на практике

17:08
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В рамках новой образовательной программы, которую запустили МТС и ведущие вузы Москвы, студенты получат оборудование для разработки собственных прототипов устройств интернета вещей, а преподаватели – экспертную поддержку от специалистов компании.
В проект вошли МИЭМ НИУ ВШЭ и МИРЭА, студентам которых компания предоставила специальные наборы, которые позволяют самостоятельно конструировать, тестировать и запускать в эксплуатацию умные устройства: счетчики, датчики, приборы для автоматизации ЖКХ, производства и других направлений.
Специальные наборы позволяют при помощи sim-чипов подключить сконструированные студентами устройства к сети МТС стандарта NB-IoT, которая покрывает почти всю страну. Комплекты позволяют быстро освоиться с технологией NB-IoT благодаря открытому коду и доступу к IT-платформе, на которой можно самостоятельно создавать прототипы пользовательских систем в области электроники, автоматики и робототехники.
"Учебные программы, которые мы готовим совместно с вузами, основаны на практической работе с сетью. В результате студенты будут уже сейчас создавать собственные прототипы подключенных устройств. Именно такие устройства будут востребованы в ближайшие годы, они заменят аналоговые и очень скоро из экзотических и удивительных станут массовыми", – отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.
"Расширение сотрудничества между вузами и ведущими телекоммуникационными компаниями дает эффект, при котором вузы получают возможности использования современного оборудования для проведения научных исследований и повышения качества учебного процесса, а компании – доступ к новым инновационным идеям и решениям, а также к подготовке высококвалифицированных кадров. Мы приветствуем компанию МТС как одного из пионеров такого сотрудничества и уверены в его прекрасных перспективах", – считает научный руководитель МИЭМ НИУ ВШЭ Евгений Крук.
О стандарте NB-IoT для интернета вещей
NB-IoT – самая распространенная в мире энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. Основными потребителями NB-IoT являются ресурсоснабжающие организации, предприятия сегмента ЖКХ и производители умных устройств.
Ранее аналитики заявили о росте спроса на технику для умного дома. По их данным, чаще всего покупатели интересуются умными розетками, лампами, а также колонками с голосовым помощником. В свою очередь, столица является лидером по внедрению новых технологий в здравоохранение и другие сферы жизни.
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