В Москве заработала лаборатория интернета вещей

20 декабря, 15:15
Фото: пресс-служба МТС
В столице заработала лаборатория интернета вещей. В IoT-лаборатории МТС представлены решения для быта, промышленных систем, в том числе безопасности, ритейла, ЖКХ, умного города и умного дома. Для тестирования IoT-систем на стендах представлены образцы с различными датчиками и оборудованием, передающими параметры и данные для обработки их в облачных платформах. Управление – через планшеты и ноутбуки, визуализированная информация о состоянии систем выводится на мобильные устройства или большие экраны диспетчеров.
Размещенные в лаборатории решения работают на технологии передачи данных Narrow Band IoT (NB-IoT), которую в сотрудничестве с вендорами развивает МТС. Эта технология позволяет подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств без замены батарейки на датчиках в течение нескольких лет.
Кроме инфраструктуры будущего, в лаборатории можно увидеть и распространенные на российских предприятиях IoT-сервисы. Например, телеучет данных позволяет управлять промышленным оборудованием, услуги для контроля разъездного персонала – распределять заявки, получать статус их выполнения в режиме реального времени, а сервис для транспорта – экономить на топливе. Эти решения разработаны в России и работают на существующих сегодня сетях сотовой связи.
Превращение Москвы в город будущего за счет внедрения технологий интернета вещей началось в январе 2017 года. Столичный департамент информационных технологий (ДИТ) объявил о создании умного квартала в районе Люблино. Власти запланировали внедрить интеллектуальный контроль за сортировкой и вывозом мусора, умные счетчики воды и электричества, автоматизированные системы центрального отопления, освещение подъездов и другие решения. В июле в Люблине развернули базу для интернета вещей – сети стандарта NB-IoT, на которых ДИТ вместе с МТС намерен протестировать решения для "умной" Москвы.
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