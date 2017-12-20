В Москве заработала лаборатория интернета вещей

Фото: пресс-служба МТС

В столице заработала лаборатория интернета вещей. В IoT-лаборатории МТС представлены решения для быта, промышленных систем, в том числе безопасности, ритейла, ЖКХ, умного города и умного дома. Для тестирования IoT-систем на стендах представлены образцы с различными датчиками и оборудованием, передающими параметры и данные для обработки их в облачных платформах. Управление – через планшеты и ноутбуки, визуализированная информация о состоянии систем выводится на мобильные устройства или большие экраны диспетчеров.

Размещенные в лаборатории решения работают на технологии передачи данных Narrow Band IoT (NB-IoT), которую в сотрудничестве с вендорами развивает МТС. Эта технология позволяет подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств без замены батарейки на датчиках в течение нескольких лет.

Кроме инфраструктуры будущего, в лаборатории можно увидеть и распространенные на российских предприятиях IoT-сервисы. Например, телеучет данных позволяет управлять промышленным оборудованием, услуги для контроля разъездного персонала – распределять заявки, получать статус их выполнения в режиме реального времени, а сервис для транспорта – экономить на топливе. Эти решения разработаны в России и работают на существующих сегодня сетях сотовой связи.

Превращение Москвы в город будущего за счет внедрения технологий интернета вещей началось в январе 2017 года. Столичный департамент информационных технологий (ДИТ) объявил о создании умного квартала в районе Люблино. Власти запланировали внедрить интеллектуальный контроль за сортировкой и вывозом мусора, умные счетчики воды и электричества, автоматизированные системы центрального отопления, освещение подъездов и другие решения. В июле в Люблине развернули базу для интернета вещей – сети стандарта NB-IoT, на которых ДИТ вместе с МТС намерен протестировать решения для "умной" Москвы.