Опция отображения справки о выписке ребенка после болезни может появиться в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Опция отображения в "Московской электронной школе" (МЭШ) справки о выписке ребенка после болезни может появиться до конца 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Да, работа по этому направлению ведется, и специалисты очень хотели бы ее закончить до конца этого года", – сообщила Ракова, отвечая на вопрос о внедрении в систему функции добавления информации о выписке ребенка.

Проект "Московская электронная школа" действует с 2016 года. На данный момент в фонде библиотеки МЭШ более 41 тысячи сценариев уроков, а также свыше 1600 учебников и пособий.

Кроме того, в библиотеке представлено свыше 94 тысяч интерактивных приложений образовательного характера и огромное количество тренировочных заданий в форме ЕГЭ и ОГЭ.

Благодаря сервису "Электронный дневник школьника" родители также могут следить онлайн за успеваемостью ребенка. В дневнике отображаются расписание занятий, домашние задания, оценки. Кроме того, пользователи могут быстро связаться с учителем.

Система "Проход и питание" позволяет родителям всегда знать, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Чтобы к ней подключиться, необходимо заполнить и передать в школу заявление на информирование.

