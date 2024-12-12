Инсайдер Зейгами раскрыл возможную дату анонса Half-Life 3

Фото: half-life.com

Компьютерная видеоигра Half-Life 3 может быть представлена на The Game Awards (TGA). Об этом заявил вице-президент студии Infinite Reality Нима Зейгами после публикации журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера.

Журналист ранее заявил, что на TGA, которое считается видеоигровым аналогом "Оскара", могут сделать два неких анонса, что заставит людей сильно удивиться.

Одним из них, предположил Зейгами, мог бы стать показ продолжения культовой видеоигры от студии Valve. При этом анонсировать игру может сам глава компании Гейб Ньюэлл, ответственный за разработку первых частей.

"Лично я в это не верю. Но, возможно, именно об этом говорит Джейсон", – написал он на своей странице в соцсети X.

The Game Awards начнется 13 декабря, в 03:00 по московскому времени.

Первая часть Half-Life вышла в 1998 году и сразу стала культовой, также как и ее продолжение 2004 года. 20 лет назад вышла последняя номерная часть серии. Фанаты ждут продолжения истории главного героя, Гордона Фримена, уже 17 лет – в 2007 году вышел второй эпизод Half-Life 2, но история так и не завершена, так как ни третьего, заключительного, эпизода, ни полноценной третьей части геймеры так и не увидели.

Тем не менее в ноябре 2019 года была анонсирована, а в марте 2020 года вышла Half-Life: Alyx, которая является спин-оффом к основной истории Фримена и рассказывает про его напарницу Аликс Вэнс.

