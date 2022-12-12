Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке VPN-сервиса Surfshark

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В Роскомнадзоре рассказали о проблемах в работе Surfshark VPN. Это связано с тем, что организация постоянно обновляет перечень VPN, которые работают в России, и ограничивают их. Об этом сообщает РБК.

11 декабря пользователи Twitter на территории России заметили, что не могут подключиться к VPN-сервису Surfshark.

"Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Их использование приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду", – уточнили в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявлял о невозможности разблокировки Instagram и Facebook, так как они существуют и работают против России и являются информационным оружием.

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