В Роскачестве посоветовали использовать VPN при подключении к общественным сетям Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С целью избежать кражи личной информации мошенниками к общественным сетям Wi-Fi необходимо подключаться с активированным VPN. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на старшего специалиста Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергея Кузьменко.

"Каждый раз, когда вы подключаетесь к веб-сайту через общедоступную сеть Wi-Fi, убедитесь, что вы видите HTTPS в адресной строке и значок замка. Никогда не просматривайте веб-сайты HTTP в общедоступной сети Wi-Fi", – объяснил старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Он также посоветовал установить двухфакторную аутентификацию, если это предложил ресурс. Благодаря этому пользователь сможет защитить устройство, подтвердив личность.

При работе с файлами на Google Диске или в iCloud через Wi-Fi вне дома пользователю необходимо отключить общий доступ к ним. Это позволит защитить файлы от посторонних.

Помимо этого, в целях защиты устройств пользователю следует регулярно обновлять программное обеспечение (ПО), а также выходить из аккаунтов после работы в них через общедоступные сети. Кузьменко также порекомендовал не сохранять конфиденциальные данные по предложению браузера.

Ранее киберэксперт посоветовал скрывать данные геолокации на сайтах и в приложениях. Несмотря на то, что ресурсы практически не используют собранные данные, при взломе сайтов и аккаунтов в приложениях ими могут завладеть мошенники. После этого злоумышленники будут владеть информацией о перемещениях потенциальной жертвы.



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