Эксперт оценил надежность биометрии при использовании смартфона

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Систему биометрической аутентификации можно считать надежной защитой смартфона, но только если использовать еще и пароль, сообщил в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его мнению, распознавание лица или сканирование отпечатка пальца – удобный и достаточно безопасный способ получать доступ к устройству. Даже если кто-то украдет биометрию из базы данных, то использовать ее злоумышленник не сможет.

"Да, кто-то может изготовить копию вашего отпечатка и попытаться таким способом разблокировать смартфон. Но аппарат всегда с нами, поэтому сперва злоумышленнику придется получить физический доступ к нему. Вы это явно заметите", – сказал Муртазин.

При этом он отметил, что устройство будет надежно защищено, только если подключить двухфакторную аутентификацию.

В начале июня сотрудники "Лаборатории Касперского" подверглись кибератаке, проводящейся через телефоны Apple. CEO компании Евгений Касперский сообщил, что несколько десятков iPhone, принадлежащих как топ-менеджерам, так и руководителям среднего звена, заразили шпионской программой, которую назвали Triangulation.



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