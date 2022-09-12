Российские банкоматы появятся в банках РФ

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Осенью в российских банках для тестирования могут появиться первые отечественные банкоматы, сообщает газета "Коммерсант".

Как следует из дорожной карты Банка России по импортозамещению в части работы кредитных организаций с наличными, серийные партии поступят уже в первом квартале следующего года.

Производители БФС и САГА представят свои образцы на тестирование и при успешных результатах будет запущен серийных выпуск банкоматов.

"В первой половине 2023 года будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков", – отметил вице-президент Ассоциации банков Алексей Войлуков.

По мнению экспертов, российские банкоматы все равно будут зависимы от иностранных компонентов, так как ряд комплектующих не производится в РФ. Они также назвали маловероятным производства 100% отечественного банкомата.

Кроме того, работа по локализации таких банкоматов займет около двух лет.

Ранее сообщалось, что в России специалисты разрабатывают проект по созданию отечественного оборудования для обеспечения нового стандарта связи 6G.

Генеральный директор НИИ радио Олег Иванов подтвердил изданию, что институт совместно со "Сколтехом" подготовили предложения по разработке отечественного оборудования для 6G.

По его словам, в России планируют разрабатывать оборудование начиная от создания прототипов и заканчивая производством. Также специалисты рассмотрят вопросы создания нормативно-правовой базы, проведут подробные исследования безопасности новых сетей. При этом Иванов добавил, что пока рано рассказывать другие подробности проекта, в том числе источники финансирования.

