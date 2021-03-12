Камеры наблюдения с общедоступными данными обнаружили в России

11:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Порядка 6,3 тысячи камер видеонаблюдения имеют открытый IP-адрес. Это делает их наиболее уязвимыми перед мошенниками, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на компанию Avast.
Как отмечается, такие устройства размещены на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах умных домов в России. Специалисты компании подчеркнули, что зачастую к таким камерам можно подключиться без имени пользователя и пароля.
Они подчеркнули, что, согласно данным поисковой системы по интернету вещей Shodan.io, Россия находится на пятом месте по числу камер видеонаблюдения с открытым IP. В целом такую уязвимость имеют 124 тысячи камер во всем мире, подчеркнули эксперты.
"Злоумышленники могут, например, зайти в корпоративную сеть компании через уязвимые камеры, создать сеть ботов или использовать их как вычислительный ресурс", – пояснил руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности КПМГ в России и СНГ Илья Шаленков.
Исполнительный директор компании Faceter Russia Эдуард Костырев подчеркнул, что данные, собираемые с камер коммерческих и государственных структур, можно отнести к персональным. Он предупредил, что по такой информации определяется в том числе геолокация человека.
Ранее эксперт Павел Мясоедов рассказал, как обнаружить скрытую камеру. По его словам, если камеру прятали, то она будет находиться около других предметов для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно он рекомендовал осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя.
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