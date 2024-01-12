"Яндекс" приступил к устранению сложностей в управлении устройствами умного дома

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Специалисты компании "Яндекс" приступили к устранению сложностей в управлении устройствами умного дома, о которых сообщали пользователи. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Некоторое время устройства не подключались к приложению "Умный дом с Алисой". Часть пользователей столкнулись со сложностями в управлении устройствами.

"Наши специалисты уже работают над их устранением", – отметили в "Яндексе".

Согласно данным Downradar, сбои наблюдались и в работе умного дома. Проблему выявили во всех регионах РФ. В 19:00 по московскому времени было зафиксировано 242 отчета о сбоях.

Ранее эксперт по кибербезопасности Шамиль Магомедов рекомендовал после распаковки умных устройств сменить заводские пароли на новые. Их необходимо сделать сложными, использовать буквы, цифры и символы. Подобный шаг, по его словам, позволит защитить умный дом от взлома.



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