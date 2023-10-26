Москвичи могут подать заявку на подключение умного домофона в "Электронном доме"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заявку на установку умного видеодомофона в Москве можно оставить при помощи "Электронного дома". Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"С помощью умных домофонов “Электронного дома” проще и удобнее следить за безопасностью. Пользователь увидит в приложении, кто звонит в дверь, и решит, стоит ли ее открывать. Эта функция будет доступна, даже если хозяин квартиры находится в другом городе", – отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Также благодаря инновации жители смогут создавать индивидуальные коды доступа в подъезд. Они могут быть с разным сроком действия – от одного дня до года. Шифры можно менять в приложении неограниченное число раз. А в журнале событий – посмотреть информацию о приходивших в подъезд по этим кодам, уточнил портал.



Установить устройство в дом можно только по результатам общего собрания собственников жилья. Для этого не меньше двух третей жителей должны выступить за установку умного видеодомофона.

"Если по его итогам жильцы решили, что умные домофоны нужны, то ими оборудуют весь дом – выборочно в нескольких подъездах нельзя. Установка домофона бесплатная, процесс занимает от двух до пяти дней", – указали на портале.

Сейчас к "Электронному дому" подключилось уже 99% многоквартирных домов Москвы. Ранее стало известно, что общедомовой чат стал одной из популярных возможностей платформы.

В отличие от чатов на сторонних площадках, общаются только реальные соседи, у "чужих" людей не получится стать участниками переписки.

В Москве 99% жилых домов подключили к "Электронному дому"