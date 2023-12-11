11 декабря, 17:59Технологии
Украина пропала из десятка самых популярных запросов в Google
Фото: depositphotos/lucidwaters
Спецоперация на Украине перестала быть одним из самых популярных запросов в Google в текущем году. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на опубликованную сервисом Google Trends статистику.
Отмечается, что на первом месте в топ-10 запросов оказался палестино-израильский конфликт, на втором – катастрофа с подводной лодкой "Титан", на третьем – землетрясение в Турции. Далее разместились череда ураганов, стрельба в Льюистоне и Нэшвиле, миссия Индии по высадке на Луну и война в Судане.
Как пишет издание, в прошлом году украинский конфликт возглавлял рейтинг поисковых запросов.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о большом риске поражения в конфликте с Россией в случае новых задержек с выделением помощи со стороны Соединенных Штатов.
Он добавил, что если помощь США будет отложена, то украинские войска останутся на нынешних позициях и не смогут наступать. По его словам, ВСУ уже ведут оборонительные операции и большое количество сил ВС РФ создает для Киева сложности.
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