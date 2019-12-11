Уникальный робот будет проводить эндопротезирование в университете имени Сеченова

Фото: rosminzdrav.ru

В Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова эндопротезирование будет проводить уникальный робот-травматолог. С таким заявлением выступили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Отмечается, что в настоящее время технология находится на стадии настройки.

"Эксклюзивно запрограммированный робот проводит основные этапы операции в автоматическом режиме в клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов. Уже было проведено 10 хирургических вмешательств с его помощью, до конца года планируется осуществить еще 25", – проинформировали в Минздраве.

Известно, что устройство введут в эксплуатацию уже в середине декабря текущего года, а уже в следующем году робот проведет 200 операций.

"Для проведения операций хирургам необходимо лишь провести необходимые обследования и загрузить все параметры в рабочую станцию. Все остальные роботы данного типа, находящиеся в России и за рубежом, способны лишь ассистировать человеческим врачам при проведении операций", – пояснили в ведомстве.

На деле осуществляется все следующим образом: хирург производит оцифровку суставов, после чего роботизированная машина приступает к основному этапу операции без участия человека по заранее загруженному в его память плану. После за работу вновь берется врач, который устанавливает компоненты протеза на костный цемент и зашивает разрезы.

В будущем функционал таких роботов планируют расширить.

Ранее сообщалось, что в течение двух лет в России появятся хирургические роботы. Применение технологий искусственного интеллекта позволит им проводить достаточно широкий спектр операций.