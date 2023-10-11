Дороги в России начнут покрывать сотовой связью на стадии их строительства – СМИ

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Строящиеся в РФ дороги должны располагать инфраструктурой для прокладки сетей фиксированной и сотовой связи. То же самое касается реконструируемых и проходящих капитальный ремонт трасс. Об этом говорится в рекомендациях рабочей группы Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сообщает газета "Известия".

Данные рекомендации будут рассмотрены в конце октября этим Советом под руководством первого вице-спикера СФ Андрея Турчака. Если их одобрят, то они станут основой для разрабатываемых и вносимых сенаторами законов, отметил источник газеты в Совете Федерации.

По его словам, сделать строительство дорог и инфраструктуры взаимосвязанными необходимо, так как на данный момент многие операторы, которые хотят покрыть трассы интернетом, зачастую не могут этого сделать.

Чтобы разместить свои объекты, им приходится договариваться с владельцами участков вдоль дорог, однако те не всегда идут на встречу. Если же речь идет о прокладке кабеля вдоль дороги длинной в несколько сотен километров, то нужно согласовывать его размещение с десятками хозяйствующих субъектов.

Представитель компании МТС сообщил, что в организации знают о данных инициативах. Он также предположил, что они будут поддержаны отраслью. Вместе с тем в компании отметили, что для покрытия трасс в первую очередь необходимо создать базовую инфраструктуру в комплексе: техплощадки, подъездные пути, антенно-мачтовые сооружения.

Кроме того, по словам представителя МТС, крайне важно сформировать прозрачный механизм получениях технических условий на прокладку, эксплуатацию и перенос линий связи в полосе отвода и придорожной полосе автодорог.

Ранее генеральный директор холдинга "Россети" Андрей Рюмин предложил снизить выпадающие доходы компании путем запрета потребителям отключаться от сети и переходить на собственную генерацию без компенсации.

До этого сообщалось, что на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) улучшили параметры сотовой связи. Новое оборудование установили на пяти участках трассы: в районе 29-го, 47-го, 296-го, 324-го километров ЦКАД и возле пересечения трассы с Дмитровским шоссе.