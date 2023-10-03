"Россети" предложили запретить бесплатный уход из энергосистемы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Генеральный директор холдинга "Россети" Андрей Рюмин предложил снизить выпадающие доходы компании путем запрета потребителям отключаться от сети и переходить на собственную генерацию без компенсации. Соответствующее письмо компания направила Владимиру Путину, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что уход промышленности из общей электросети на собственную генерацию снижает загрузку ЛЭП и подстанций "Россетей", полезный отпуск. Это может стать причиной увеличения выпадающих доходов и недополученной выручки, роста тарифов у оставшихся потребителей.

В результате этого "усиливаются экономические предпосылки" дальнейшего ухода из сети, а также может возникать ситуация, когда все затраты на содержание сетевой инфраструктуры придется нести социально значимым группам потребителей, малому и среднему бизнесу, сказано в сообщении.

По информации издания, президент поддержал предложение и поручил вице-премьеру Александру Новаку подготовить решение.

"Россети" – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В нее входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний.

Ранее в России предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии: операторов сотовой связи. Данную инициативу, по информации СМИ, прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде.

До этого представители российского рынка мобильной связи пожаловались главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву на значительный рост своих затрат на присоединение объектов к электросетям, что создает риски повышения тарифов на связь.

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