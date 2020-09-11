В Apple сообщили, что не удаляли приложения российских СМИ из украинского App Store

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Американская компания Apple не удаляла из магазина AppStore на Украине приложения российских телеканалов. Об этом ТАСС рассказали представители корпорации.

Как уточнили в Apple, были только направлены уведомления о требовании со стороны правительства Украины. "Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую", – говорится в заявлении IT-корпорации.

Ранее пресс-служба ВГТРК сообщила, что Apple уведомила об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" а также приложения "Вести.ru" из каталога App Store на территории Украины.

Такие же сообщения от американской компании получили НТВ и МИА "Россия сегодня".

В августе говорилось, что Apple удалит аккаунт разработчика Fortnite из App Store. С 28 августа корпорация приостановила действие всех учетных записей разработчиков.