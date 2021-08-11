YouTube представил дополнительные меры защиты для несовершеннолетних пользователей

Фото: depositphotos/belchonock

Видеохостинг YouTube рассказал о дополнительных мерах для защиты несовершеннолетних пользователей, которые планируют ввести в ближайшие недели. Об этом компания сообщила в своем блоге.

"На протяжении многих лет мы инвестировали в решения для защиты детей и семей, например, запустили специальные детские приложения, внедрили новые способы обработки данных для детского контента, предоставили больше соответствующих возрасту возможностей", – говорится в сообщении.

В компании заявили, что в ближайшее время видеохостинг начнет настраивать новую опцию, доступную для пользователей 13-17 лет. Доступ к видеороликам, загруженным несовершеннолетними, будет по умолчанию ограничен. Выбрать юзеров, которым будет доступен контент, подростки смогут самостоятельно в настройках.

Также YouTube планирует ввести напоминания о необходимости делать перерывы и вовремя ложиться спать. Функция автоматического воспроизведения видео будет отключена, в том числе и в приложении YouTube Kids.

Из детского приложения уберут чрезмерно коммерческий контент. Для подростков во всех видео, содержащих рекламу, видеохостинг разместит специальный дисклеймер.

Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию видеохостинга YouTube в игнорировании требований об удалении материалов, содержащих фейковую информацию. В надзорном органе уточнили, что компания не стала блокировать девять видеороликов, сообщающих недостоверную информацию о коронавирусе.