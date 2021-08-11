YouTube представил дополнительные меры защиты для несовершеннолетних пользователей

19:08
Фото: depositphotos/belchonock
Видеохостинг YouTube рассказал о дополнительных мерах для защиты несовершеннолетних пользователей, которые планируют ввести в ближайшие недели. Об этом компания сообщила в своем блоге.
"На протяжении многих лет мы инвестировали в решения для защиты детей и семей, например, запустили специальные детские приложения, внедрили новые способы обработки данных для детского контента, предоставили больше соответствующих возрасту возможностей", – говорится в сообщении.
В компании заявили, что в ближайшее время видеохостинг начнет настраивать новую опцию, доступную для пользователей 13-17 лет. Доступ к видеороликам, загруженным несовершеннолетними, будет по умолчанию ограничен. Выбрать юзеров, которым будет доступен контент, подростки смогут самостоятельно в настройках.
Также YouTube планирует ввести напоминания о необходимости делать перерывы и вовремя ложиться спать. Функция автоматического воспроизведения видео будет отключена, в том числе и в приложении YouTube Kids.
Из детского приложения уберут чрезмерно коммерческий контент. Для подростков во всех видео, содержащих рекламу, видеохостинг разместит специальный дисклеймер.
Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию видеохостинга YouTube в игнорировании требований об удалении материалов, содержащих фейковую информацию. В надзорном органе уточнили, что компания не стала блокировать девять видеороликов, сообщающих недостоверную информацию о коронавирусе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: