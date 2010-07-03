Аналитик усомнился, что Huawei захочет заменить Android российской ОС

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал Москве 24 сообщения СМИ о том, что производитель смартфонов Huawei вместо операционной системы Android может перейти на российскую ОС "Аврора". По мнению эксперта, компания вряд ли пойдет на такой шаг.

"Аврора" – новое название операционной системы Sailfish. Она появилась давным-давно как ответ Android", – пояснил он.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Это система B2B, она создавалась для чиновников, военных, МВД и так далее. На потребительском рынке она не может быть успешной по определению.

Муртазин также добавил, что для китайской компании в первую очередь важен именно потребитель.

"Huawei нужна система для потребительского рынка, а "Аврора" таковой не является. Это то же самое, что на грузовике попытаться перевозить людей, а не на автобусе. Во-вторых, компания Huawei вложила уже сотни миллионов долларов в несколько лет разработки своей системы и отказываться от этого бессмысленно в пользу "Авроры", – заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что производитель смартфонов Huawei может перейти на российский аналог операционной системы Android – ОС "Аврора". Отмечается, что заинтересованные стороны уже обсудили перспективы сотрудничества. При этом в "Ростелекоме" рассказали, что не слышали о предложении использовать их мобильную операционную систему "Аврора" на устройствах Huawei, но были бы рады сотрудничеству.

В мае Google отказалась предоставлять программное обеспечение для смартфонов Huawei. Позднее появилась информация, что обновления для этих гаджетов будут доступны в течение 90 дней. Срок действия этой лицензии истекает в августе.

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Теперь китайской компании перекрыт доступ к покупке компонентов и технологий американских производителей. Также Huawei находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом. В Huawei подчеркивают, что Вашингтон не предоставил доказательств угрозы безопасности от компании.

7 июня Facebook запретил предустановку на новых смартфонах китайской Huawei своего приложения, а также социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp. Решение Facebook и Google о прекращении сотрудничества с Huawei связано с политикой Дональда Трампа в отношении Китая.