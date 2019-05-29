Huawei подала иск в США

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Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список. Ранее также был установлен запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей. В китайской компании заявили, что эти ограничения являются "лишением общественных прав".

"Цель его предельно ясна: вытеснить Huawei с рынка США", – сказано в документе, передает РИА Новости.

Также в Huawei добавили, что Вашингтон не предоставил доказательств угрозы безопасности от компании.

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Теперь китайской компании перекрыт доступ к покупке компонентов и технологий американских производителей. Также Huawei находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без лицензий.