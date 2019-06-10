Huawei нашел российскую замену Android

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Производитель смартфонов Huawei выбрал российский аналог операционной системы Android – ОС "Аврора", передает издание The Bell.

Отмечается, что заинтересованные стороны уже обсудили перспективы сотрудничества.

В мае Google отказалась предоставлять программное обеспечение для смартфонов Huawei. Позднее появилась информация, что обновления для этих гаджетов будут доступны в течение 90 дней. Срок действия этой лицензии истекает в августе.

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Теперь китайской компании перекрыт доступ к покупке компонентов и технологий американских производителей. Также Huawei находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом. В Huawei добавили, что Вашингтон не предоставил доказательств угрозы безопасности от компании.

7 июня Facebook запретил предустановку на новых смартфонах китайской Huawei своего приложения, а также социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp. Решение Facebook и Google о прекращении сотрудничества с Huawei связано с политикой Дональда Трампа в отношении Китая.