Пропалестинская организация взяла ответственность за кибератаку на соцсеть Х

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Пропалестинская организация Dark Storm Team взяла на себя ответственность за кибератаку на соцсеть Х, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на заявление хакерской группы.

Издание отметило, что Dark Storm Team известна нападениями на страны и организации, которые поддерживают действия Израиля в ближневосточном конфликте.

Масштабные сбои произошли в работе платформы 10 марта. Во время первого на неполадки жаловались граждане Японии, Великобритании, Германии, США, Франции и других стран. Они рассказывали о трудностях при входе на сайт, отсутствии соединения с сервером и неполадках в приложении.

Во время второго сбоя на работу соцсети больше всего жаловались в Японии и Соединенных Штатах. Юзеры сообщали о проблемах в работе мобильного приложения и сайта Х.

При этом американский бизнесмен Илон Маск указал на наличие украинских IP-адресов, причастных к кибератаке.