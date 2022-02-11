В работе Twitter произошел сбой

11 февраля, 20:49 (обновлено 11.02.2022 21:11)
Фото: depositphotos/seewhatmitchsee
Пользователи Twitter пожаловались на сбои в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Жалобы стали поступать в 20:11 по московскому времени. С проблемами в основном столкнулись жители США, Канады и Японии. Российские пользователи также сообщили о сбое в работе Twitter.
Большинство заявили об ошибках в работе веб-сайта. Неполадки также наблюдаются в работе приложения и соединении с сервером.
Ранее сообщалось, что пользователи Android смогут запрещать приложениям отправлять уведомления при первом запуске. Такая функция была обнаружена в вышедшей 10 февраля ОС Android 13.
В настоящее время, устанавливая приложение, владелец гаджета, работающего на операционной системе Android, автоматически соглашается на получение уведомлений. В случае если пользователь не хочет получать уведомления, ему нужно найти нужное приложение в настойках и отключить функцию уведомлений.
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