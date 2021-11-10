В YouTube пропадет счетчик дизлайков под видео

10 ноября, 22:06
Фото: depositphotos/agencyby
YouTube принял решение скрыть счетчик отрицательных откликов на видео, опубликованных на площадке. Об этом видеохостинг сообщил на своем официальном канале YouTube Creators.
Уточняется, что кнопка "дизлайка" останется, однако статистика по ней будет доступна лишь авторам контента. В компании рассчитывают, что это позволит защитить контент-мейкеров от различного рода нападок. Сейчас отключение показа соответствующего счетчика является опциональным, однако в YouTube заметили, что авторы могут подвергаться нападкам в случае отказа от него.
"Ответственность YouTube в том, чтобы защитить свое сообщество и создать инклюзивную среду, в которой авторы смогут чувствовать себя безопасно в самовыражении", – говорится в публикации.
Нововведение будет внедряться постепенно, начиная с 10 ноября.
Ранее социальная сеть "Одноклассники" представила масштабное обновление. Нововведения коснулись ленты новостей, форматов контента, а также инструментов для ведения бизнеса. В частности, в соцсети будет применяться гибридная модель ленты новостей: после просмотра новых публикаций от друзей и групп пользователь увидит рекомендованный контент.
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