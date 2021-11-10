"Билайн" устранил сбой в работе сервисов

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Сотовый оператор "Билайн" устранил сбой в работе в столичном регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сбой, который мог привести к сложностям со связью и мобильным интернетом у абонентов Москвы и Московской области в поездках по России, устранен", – рассказали в "Билайне".

Ранее абоненты заметили нестабильную работу голосовой связи и мобильного интернета в поездках по России у абонентов с сим-картами Москвы и Московской области. К 10:18 по московскому времени на портал Downdetector поступили 964 жалобы на некорректную работу сервисов "Билайн".

