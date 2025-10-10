Сноуден назвал мессенджеры инструментом западных спецслужб

Фото: ТАСС/AP/Marco Garcia

Популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), являются инструментом в руках западных спецслужб и властей. Об этом в эфире телеканала НТВ высказался бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Экс-разведчик отметил, что если еще 10 лет назад нельзя было представить, что человек может получить наказание за то, что он пишет в соцсетях, то сейчас пользователи несут ответственность за все, что они делают онлайн.

"Политическая активность в интернете подвергается жесткой цензуре. Страницы людей массово удаляют, а их подвергают отмене, например как в случае протестов в Канаде во время ковида", – обратил внимание Сноуден.

По его словам, мессенджеры готовы передавать информацию спецслужбам стран Запада, поэтому для остальных стран и простых людей они становятся ощутимой угрозой.

Кроме того, сами платформы для обмена сообщениями тоже подвергаются давлению со стороны многих государств, которые требуют вводить цензуру и предоставлять доступ к данным пользователей. Тем не менее мессенджеры не заинтересованы в сотрудничестве со всеми, поэтому страны оказываются в неравных условиях.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором пожаловался, что интернет становится инструментом тотального контроля из-за действий европейских государств. По его словам, многие государства вводят дистопические меры в интернете: в странах Евросоюза сканируют личные переписки, в Великобритании появилось цифровое удостоверение личности, а в Австралии часто онлайн проверяют возраст пользователей.

