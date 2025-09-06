Песков назвал все мессенджеры прозрачными для спецслужб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Переписка в любых мессенджерах прозрачная для представителей спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков упомянул об этом, комментируя ситуацию с Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) в РФ, а также внедрение мессенджера МАХ.

Он отметил, что люди, которые используют мессенджеры, должны это понимать. Это особенно важно учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами.

Ранее Песков указална то, что Telegram и WhatsApp должны работать в России. Он объяснил это тем, что национальная платформа МАХ должна иметь конкурентов, поскольку не сможет развиваться без них.

